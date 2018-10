Bologna-Torino 2-2 | La grinta della banda di Inzaghi: che rimonta

Il Bologna pareggia 2 a 2 contro il Torino nel match della 9^ giornata di Serie A. Partono meglio gli ospiti che, dopo 14 minuti, passano con un gran gol di Iago Falque. Nella ripresa, invece, è Daniele Baselli a raddoppiare il vantaggio con merito. Ci pensa allora il solito Federico Santander a riaprire i giochi con Arturo Calabresi che pareggia.

Al Dall'Ara si gioca a ritmi discreti con tanti contrasti e falli che alzano l'agonismo in campo. Al 7' primo timido tentativo da parte del Bologna, traversone dalla destra di Palacio per Santander che tenta una girata al volo ma termina senza problemi oltre la linea di fondo campo con Sirigu in traiettoria. Al 14' la sfida cambia. Iago Falque si mette in proprio e, seppur con Helander aggrappato, calcia un missile che buca la porta di Skorupski: è 1 a 0 per il Torino.

Il Bologna, colpito, fatica però a reagire. Anzi è il Toro, con Meitè, a sfiorare ancora la rete. Inzaghi, allora, nella ripresa si presenta con Svanberg per Danilo. Il gol arriva, ma è granata. Errore clamoroso di Nagy che al limite dell'area di rigore sul lato sinistro perde la sfera sulla pressione di Iago Falqué, lo spagnolo è lesto a servire Baselli che arriva in corsa e con il piattone destro manda alle spalle di Skorupski. E' 2 a 0.

Gli emiliani però non mollano e riaprono il match al 60' con Santander. Pallone di Orsolini per Palacio che colpisce il palo, sulla ribattuta il più lesto di tutti è Federico Santander che a porta vuota manda il pallone in rete: è 2 a 1. Nel finale allora il Bologna attacca a testa bassa e pareggia. Lancio di Sirigu per Berenguer che viene anticipato dallo stesso Calabresi e scambia con Orsolini e solo davanti alla porta di Sirigu non sbaglia e con il destro spedisce sotto la traversa. E' il 2 a 2 finale.

Il tabellino di Bologna-Torino

Bologna (3-4-1-2): Skorupski 6; Calabresi 6,5, Danilo 5,5 (46' Svanberg 6), Helander 5; Mbaye 5, Nagy 4, Poli 5, Dijks 5 (63' González 6); Orsolini 5,5; Santander 6,5, Palacio 6,5 (80' Falcinelli sv). Panchina: Da Costa, Paz, De Maio, Destro, Donsah, Dzemaili, Okwonkwo, Pulgar. Allenatore: Inzaghi.

Torino (3-4-1-2): Sirigu 6; Izzo 6, Nkoulou 6,5, Djidji 6; De Silvestri 6, Rincon 6,5, Meitè 6, Berenguer 6,5; Baselli 7; Iago Falque 7, Belotti 5,5 (67' Zaza 6). Panchina: Ichazo, Aina, Bremer, Edera, Lukić, Parigini, Soriano. Allenatore: Mazzarri.

Marcatori: Iago Falque (T), Baselli (T), Santander (B), Calabresi (B)

Ammoniti: Belotti (T), Calabresi (B), Baselli (T), Mbaye (B), González (B)