Bologna-Torino, le pagelle: male Helander e Nagy. Ok Santander e Calabresi

I voti

Bologna (3-4-1-2): Skorupski 6; Calabresi 6,5, Danilo 5,5 (46' Svanberg 6), Helander 5; Mbaye 5, Nagy 4, Poli 5, Dijks 5 (63' González 6); Orsolini 5,5; Santander 6,5, Palacio 6,5 (80' Falcinelli sv). Panchina: Da Costa, Paz, De Maio, Destro, Donsah, Dzemaili, Okwonkwo, Pulgar. Allenatore: Inzaghi.

Torino (3-4-1-2): Sirigu 6; Izzo 6, Nkoulou 6,5, Djidji 6; De Silvestri 6, Rincon 6,5, Meitè 6, Berenguer 6,5; Baselli 7; Iago Falque 7, Belotti 5,5 (67' Zaza 6). Panchina: Ichazo, Aina, Bremer, Edera, Lukić, Parigini, Soriano. Allenatore: Mazzarri.

MiglioriToday

Santander 6,5 - Fatica tanto ma è suo il gol che rianima il Bologna ormai in crisi. E' la sua terza marcatura stagionale.

Palacio 6,5 - Il suo ritorno in campo è una bella notizia. El Trenza si muove tanto e porta qualità alla manovra offensiva. Mezzo punto in più per la fiducia.

Calabresi 6,5 - Soffre nella prima parte di partita come tutta la squadra ma poi è suo il gol decisivo.

PeggioriTodoay

Nagy 4 - Non cambia mai il ritmo e fa un errore imperdonabile nel 2 a 0 del Torino.

Helander 5 - Lo svedese è troppo timido e molle in occasione del gol di Iago Falque. Lo spagnolo, seppur è la metà di lui, lo ha irriso.

Poli 5,5 - L'ex Milan e Inter non riesce a cambiare ritmo al centrocampo del Bologna, soffrendo la dinamicià di Meitè e Rincon.

Dijks 5,5 - Passo indietro per l'esterno mancino del Bologna che soffre il duello con De Silvestri.

Mbaye 5,5 - Anche lui, sulla fascia, non è un fattore. Anzi. Berenguer lo mette in grossa difficoltà.