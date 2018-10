Bologna-Torino: probabili formazioni, finalmente torna Palacio

Il Bologna ospita il Torino nel match della 9^ giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport sia sul satellite (253), sia sul digitale terrestre (384). La gara sarà anche visibile in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Il Bologna è reduce dalla brutta sconfitta in trasferta sul campo del Cagliari, seguita alla vittoria casalinga sull'Udinese, mentre il Torino ha messo insieme un filotto di risultati positivi con un pareggio e due vittorie nelle ultime tre giornate. Fra le mura amiche finora la squadra di Inzaghi ha conquistato 6 punti, gli stessi ottenuti fuori casa dai giocatori di Mazzarri.

Le ultime da Bologna-Torino

Inzaghi recupera grazie alla sosta pedine importanti: Helander in difesa (ballottaggio con De Maio), Poli a centrocampo, Palacio e Falcinelli in attacco (uno dei due farà coppia con Santander). Restano ai box invece Mattiello e Krejci: al loro posto sulle fasce spazio a Mbaye e Dijks.

Fra i pali sono da monitorare le condizioni del portiere Skorupski. Nel Toro tre esterni per due maglie: chi resta fuori tra De Silvestri, Aina e Berenguer? Baselli ritorna in mediana, dietro a Belotti più facile ci siano Iago e Soriano, mentre Zaza resta fuori dall'undici.

Le formazioni di Bologna-Torino

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, De Maio; Mbaye, Svanberg, Nagy, Dzemaili, Dijks; Palacio, Santander.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Meité, Berenguer; Iago Falque, Soriano; Belotti.