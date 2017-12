Bologna-Udinese 1-2 | Lasagna è indigesto: ko nell'ultima dell'anno

Il Bologna perde 2 a 1 contro l'Udinese nel match della 19^ giornata di Serie A. I padroni di casa passano con l'autogol di Danilo, ma i friulani pareggiano con Silvan Widmer. Nella ripresa Kevin Lasagna ribalta tutto.

Ritmi subito alti con entrambe le squadre vogliono sviluppare il proprio gioco offensivo. Al 18' Lasagna prova una girata verso la porta di Mirante: bel cross di Jankto, ma la conclusione del numero 15 bianconero non impensierisce i padroni di casa. Al 27' il Bologna passa. Verdi entra in area di rigore dopo una serie di dribbling, calcia e una doppia deviazione favorisce la traiettoria: l'ultimo a toccare è Danilo, palla in rete. E' 1 a 0.

Al 37' Adnan affonda sulla sinistra e prova il cross sul secondo palo, dove pesca Widmer: il numero 27, lasciato tutto solo, colpisce di testa. Palla che bacia il palo e supera Mirante. E' 1 a 1.

Ad inizio ripresa De Paul entra in campo al posto di uno spento Maxi Lopez. Adnan serve Jankto, che di prima intenzione serve de Paul in area di rigore: il numero 10, davanti a Mirante, appoggia per Lasagna: l'attaccante bianconero deposita in rete e sigla il suo quinto gol consecutivo. E' 2 a 1. Il Bologna soffre e Mirante salva su Barak.

Donadoni allora cambia: Palacio, Falletti e Taider per Donsah, Di Francesco e Nagy. Al 77' Bizzarri salva l'Udinese. Destro si gira in mezzo l'area piccola, il numero 1 si oppone con tutto il corpo.

Il tabellino di Bologna-Udinese

Bologna: Mirante 6; Mbaye 5,5, Gonzalez 5,5, Helander 5,5, Masina 5,5; Donsah 6 (64' Taider 6), Pulgar 6, Nagy 6 (57' Palacio 6); Verdi 6,5, Destro 5,5, Di Francesco 5,5 (73' Falletti 6). Panchina: Da Costa, Krafth, De Maio, Petkovic, Krejci, Crisetig, Maietta, Orji, Torosidis. Allenatore: Donadoni.

Udinese: Bizzarri 6,5; Stryger 5,5, Danilo 5, Samir 6; Widmer 6,5, Barak 6, Behrami 5,5 (69' Fofana 6), Jankto 6,5 (82' Hallfredsson sv), Adnan 6,5; Lasagna 7, Lopez 5 (46' De Paul 6,5). Panchina: Scuffet, Matos, Bajic, Nuytinck, Perica. Allenatore: Oddo.

Marcatori: aut. Danilo (U), Widmer (U), Lasagna (U)

Ammoniti: Stryger Larsen (U), Mirante (U), Masina (B), Danilo (U)