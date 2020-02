Bologna-Udinese 1-1 : Palacio regala il pareggio ai rossoblù

Finisce in parità Bologna-Udinese, una partita dubbia fino all’ultimo che ha visto l’Udinese in vantaggio per la maggior parte della partita, fino agli ultimi minuti di recupero. Quando Palacio tira una bordata e riporta la squadra in pareggio.

La fine del primo tempo vede l’Udinese in vantaggio di un goal. Okaka è riuscito a sfruttar bene una punizione di De Paul, e con la testa ha spinto la palla nella porta di Da Costa. E’ pur vero che per quanto riguarda il possesso palla il Bologna è sicuramente in vantaggio anche se alcuni errori, qualche imprecisione e gli interventi degli avversari hanno reso difficoltosi i passaggi e la costruzione del gioco. Il secondo tempo sembrava che fosse avido di sorprese. Fino agli ultimi minuti di recupero, quando Palacio tira una bordata riportando la squadra in pareggio.

La partita incomincia con Palacio, che intorno al 5’ minuto tira una palla ricevuta dalla rimessa laterale di Barrow, ma la palla finisce fuori. Al 7’ minuto punizione per l’Udinese, per un placcaggio di Danilo, ma la palla finisce fuori dopo essersi infranta sulla barriera. Al 20’ minuto nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. Ostacolate da alcuni errori e dagli avversari, nessuna delle due squadre per ora è riuscita a costruire un gioco efficace e perforante e per ora nessuna palla ha impensierito i portieri Musso e De Costa che per questa partita ha preso il posto di Skorupski. Al 26’ occasione sprecata per il Bologna, Barrow passa ad Orsolini che dalla fascia corre da solo verso la porta, tira di destro ma la palla risulta fiacca. Al 32’ L’udinese va in vantaggio (0-1). Goal di Okaka che di testa infila una punizione di De Paul nell’angolo a destra della porta di De Costa. L’udinese cerca di sfruttare il momento buono e quindi prova a spingere in attacco. Al 40’ sembra che Barrow voglia dar pan per focaccia agli avversari con un colpo di testa, su cross di Palacio, ma per poco finisce fuori.

Il secondo tempo comincia con un doppio giallo, ammoniti Mbaye e De Paul. Calcio di punizione per l’Udinese, ma la palla finisce alta. Intanto Sinisa sceglie di cambiare Skov Olsen con Baldursson. La situazione in campo a metà del secondo tempo non si è ancora sbloccata. Nessun pallone ha impensierito troppo i due portieri. Altro cambio per il Bologna, esce Poli ed entra Juwara. A fine della partita il Bologna spinge in attacco, ma i palloni escono o sono recuperati facilmente dal portiere dell’Udinese, fino a che non arriva Palacio. Nei minuti finali di recupero e sfruttando un momento di confusione, Palacio segna tirando una fiocina riportando il punteggio in pareggio.