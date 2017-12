Bologna-Udinese, le pagelle: male Masina e il resto della difesa

I voti

Bologna: Mirante 6; Mbaye 5,5, Gonzalez 5,5, Helander 5,5, Masina 5,5; Donsah 6 (64' Taider 6), Pulgar 6, Nagy 6 (57' Palacio 6); Verdi 6,5, Destro 5,5, Di Francesco 5,5 (73' Falletti 6). Panchina: Da Costa, Krafth, De Maio, Petkovic, Krejci, Crisetig, Maietta, Orji, Torosidis. Allenatore: Donadoni.

Udinese: Bizzarri 6,5; Stryger 5,5, Danilo 5, Samir 6; Widmer 6,5, Barak 6, Behrami 5,5 (69' Fofana 6), Jankto 6,5 (82' Hallfredsson sv), Adnan 6,5; Lasagna 7, Lopez 5 (46' De Paul 6,5). Panchina: Scuffet, Matos, Bajic, Nuytinck, Perica. Allenatore: Oddo.

Migliori Today

Verdi 6,5 - Nel primo tempo è lui il valore aggiunto del Bologna. Si muove bene in mezzo al campo, si guadagna il gol dell'uno a zero e lotta con Barak.

Peggiori Today

Di Francesco 5 - Non è al meglio e si vede. Si perde Widmer in occasione del gol dell'uno a uno.

Masina 5 - Anche il terzino del Bologna non fa bene nell'occasione della rete di Widmer.

Mbaye 5,5 - Anche l'altro esterno basso dei rossoblu fatica a contenere le sgroppate friulane.

Destro 5,5 - Lotta e ci prova ma non punge. Passo indietro rispetto le altre uscite.