Bologna Verona 1-1-: le pagelle

Il Bologna non riesce a portare a casa la vittoria. In una partita guidata per buona parte dai rossoblu, ma sofferta soprattutto nella fase finale, è un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai Felsinei. Preciso il gioco di Bani che finché non è stato espulso per doppio giallo ha giocato una buona partita, segnando durante il primo tempo e dimostrando di saper giocare anche in attacco. Non male il secondo esordio di Dominguez che si dimostra un giocatore valido e deciso. Se in attacco il Bologna domina è in difesa che pecca e subisce maggiormente. Nella seconda parte della partita è il Verona che spinge in attacco e alla fine riesce a spuntarla. Sufficiente l’esordio di Barrow che però non è riuscito ancora a mostrare le sue qualità.

Bologna (4-3-3): Skorupski 5,5; Tomiyasu 5, Bani 7, Danilo 6, Mbaye 5; Dominguez 6,5 (dal 69′ Paz 6), Schouten 6 (dal 69′ Poli 5.5), Soriano 6; Orsolini 6, Santander 6, Sansone 6 (dal 63′ Barrow 6).

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Rrahmani 6,5, Kumbulla 6 (dal 26′ Dawidowicz 6,5), Gunter 6,5; Faraoni 6, Amrabat 5,5, Miguel Veloso 6 (dal 62′ Borini 7), Lazovic 6,5; Pessina 6, Zaccagni 5; Di Carmine 6

Migliori Today

Mattia Bani: 7. Mostra di saper giocare non solo in difesa ma anche in attacco. Sfrutta bene un calcio d’angolo di Orsolini e guadagna il primo goal per la sua squadra

Fabio Borini (Verona) 7,5. E’ entrato verso la seconda metà del secondo tempo ma il suo apporto è stato decisivo. L’attaccante veronese con un colpo di testa fa sfumare la possibilità di vittoria per i rosso-blu

Peggiori Today

Lukasz Skorupsky 6: il portiere rosso blu, pecca di precisione in alcuni suoi rinvii. Mantiene inviolata la propria porta per buona parte della partita con diversi palloni intercettati, ma a fine del match subisce il goal di Borini.

Ibrahima Mbaye 5: Poco incisivo e poco presente in campo