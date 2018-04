Bologna-Verona, le probabili formazioni: ballottaggio Di Francesco-Destro

Il Bologna ospita il Verona nella 32^ giornata di Serie A. I rossoblu devono vincere per non essere risucchiati nella lotta salvezza. Per gli ospiti, invece, è una delle ultime chance per lottare. Gara complicata quella del Dall'Ara con pochi margini di errore. Sarà il 40° confronto nel massimo campionato tra Bologna e Verona: guidano i rossoblu per 12 successi a 10 – completano 17 pareggi.

Le ultime dai campi

L'infortunio di Donsah a Crotone non spinge Donadoni a cambiare l'assetto tattico. Squadra disegnata sempre col 4-3-3, a centrocampo si rivedrà Dzemaili con lui Pulgar e Poli. Unico ballottaggio in attacco Di Francesco-Destro. Nel Verona Pecchia potrebbe confermare in gran parte l'undici visto col Cagliari. Ballottaggio in mezzo al campo con Zuculini che parte avvantaggiato. Cerci verso la conferma da titolare. Con lui in attacco c'è Fares.



Le probabili formazioni di Bologna-Verona

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Palacio, Di Francesco.

Verona (4-4-2): Nicolas; A. Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Souprayen; Romulo, Zuculini, Fossati, Aarons; Cerci, Fares.