Bologna Verona 1-1: la prodezza di Bani non basta

Un Bani castigatore realizza il goal che porta in vantaggio il Bologna al 19’ di un primo tempo giocato in attacco dai rosso-blu fin dai primi minuti. Il Verona ci prova a rimontare ma tutte le occasioni sono sventate da Skorupski che respinge ogni pallone. Orsolini, Santander e Sansone pressano in attacco non lasciando spazio agli avversari e Dominguez, presente in campo fin dai primi minuti si dimostra abile e pronto per ogni evenienza. Durante la ripresa i rosso-blu non riescono ad incidere come nella prima parte della partita. Un secondo tempo giocato per i felsinei sulla difensiva con pochi palloni in attacco. Diversi cambi, tra cui Barrow che fa il suo esordio al Dall’Ara ma non bastano. Al 82’ Borini segna e fa conquistare al Verona il punto del pareggio.

Il Bologna nei primi minuti della partita spinge in attacco, Orsolini si smarca da due giocatori, gli avversari arrivano per cercare di fermarlo, arriva Dominguez in scivolata, calcio d’angolo per il Bologna, ma la palla è respinta di testa dagli avversari. Dominguez passa a Tomiyasu che passa la palla lunga, troppo, a Orsolini che non ci arriva. Orsolini, ci prova ancora, si smarca con il tacco, la palla finisce a Sansone che tira ma la palla va oltre la traversa. Il nuovo acquisto Dominguez, entrato fin dall’inizio della partita gioca con ardore, buttandosi su ogni pallone. Al 19’ minuto il Bologna va in vantaggio, 1-0, goal di Mattia Bani che sfrutta un pallone che gli è arrivato sui piedi da un calcio d’angolo di Orsolini. Durante la seconda metà del primo tempo è il Verona che cercando di recuperare spinge in attacco. Al 36’ un preciso intervento di Skorupski respinge la palla che era pericolosamente vicina alla porta rosso-blu. Ma anche il Bologna non smette di spingere, Sansone si smarca da tre giocatori, tira ma colpisce il palo sinistro.

A pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, fallo nella propria area da parte del giocatore del Verona Dawidowicz, sembra cartellino rosso. Dopo un controllo al Var l’arbitro decide di non dare rigore e di togliere il cartellino. La palla è rimessa dal portiere Silvestri. Il Bologna continua a giocare in maniera offensiva, ma al 13’ del secondo tempo non è ancora riuscito a realizzare un'altra rete. Al 62’ è il debutto con la maglia numero 99 del Bologna di Musa Barrow che entra al posto di Sansone. Poco dopo duro scontro tra Bani e Zaccagni, entrambi restano a terra, l’arbitro fischia il secondo giallo a Bani che è costretto ad uscire lasciando il Bologna, in inferiorità. Il gioco riprende dopo qualche minuto, e la palla è del Verona. Al 68’ doppio cambio per il Bologna, entrano Paz e Poli al posto di Dominguez e Schouten. Seguono attimi che servono a Bologna per definire gli equilibri creati dai nuovi giocatori, e il Verona ne approfitta per spingere in attacco con alcuni pericolosi palloni. AL 76’ Borini tira una fucilata da davanti alla porta ma è parato dal portiere rosso-blu. IL Verona continua a pressare e alla fine Borini riesce a surclassare le difese avversarie con un preciso pallone di testa. Al 82’ il Verona pareggia. Prossima partita per il Bologna, il 25 gennaio quando dovrà vedersela fuori casa contro la Spal.