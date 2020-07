Bologna vs Napoli: le pagelle

Se il Bologna fosse un motore sarebbe un diesel. A vedere la squadra all’inizio e alla fine della partita contro il Napoli finita in pareggio 1-1, sono sembrati dei giocatori diversi. Il Napoli si è trovato in grandissima difficoltà soprattutto nel secondo tempo, costretto a giocare in difesa. Il risultato avrebbe potuto essere a favore del Bologna se non ci fossero stati due gol, uno di Mbaye e l’altro di Palacio, annullati per fuorigioco. Il giudizio sulla squadra è più che positivo con la pecca del gol preso all’inizio della partita. Se non ci fosse stato quello sarebbe stato un match praticamente perfetto per i rosso blu.

Migliori Today

Barrow 7,5. E siamo ad 8 gol in un campionato per lui iniziato a metà. Veloce e scattante come una gazzella sta diventando l’incubo per i difensori di ogni squadra

Peggiori Today:

Tomiyasu: 6. Qualche imprecisione di troppo, il difensore non convince come invece ha fatto in tante altre partite, ma porta a casa comunque la sufficienza non essendoci grossi errori

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Mbaye 6.5 ( Denswil 6), Tomiyasu 6, Danilo 6, Krejci 6 ( Dijks 6); Medel 6,5 ( Poli 6), Dominguez 6 (Baldursson 6); Soriano 7, Skov Olsen 7 (20’st Orsolini 6), Barrow 7,5; Palacio 6.5. Mihajlovic 6,5.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Maksimovic 6, Manolas 7,5, Hysaj 6,5; Elmas 5 ( Fabian Ruiz 6), Demme 6, Zielinski 5.5 (Allan 6); Politano 6 (16’ st Callejon 6,5), Milik 5 (24’ st Mertens 6), Lozano 6 ( Insigne 6).Allenatore: Gattuso 6.