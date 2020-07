Bologna-Napoli finisce in parità: 1-1

Sarebbe potuta finire con una schiacciante vittoria per il Bologna se non fosse stato per due gol annullati dall’arbitro per fuorigioco. I rosso-blu sono partiti in sordina mentre il Napoli ne ha approfittato portandosi in vantaggio nei primi minuti. Con il passare del tempo il Bologna ha cominciato a carburare quasi fosse un motore diesel diventando via via più pericoloso e agguerrito. Il pareggio è arrivato a fine partita con Barrow che ha tirato una fiocina in rete che Meret non è riuscito a parare.

La fine del primo tempo vede il Napoli in vantaggio di un gol. Al 6 minuto Manolas spinge dentro con la testa un calcio d’angolo. Il Bologna cerca di reagire facendosi via via più aggressivo e deciso in attacco. Mbaye sembra abbia portato il risultato in pareggio, spingendo in porta di testa un cross di Dominguez ma l’arbitro vede un fuorigioco e annulla il gol. Il secondo tempo vede il Bologna dominare la partita, aumentando la pressione sulle difese avversarie. Gol annullato sempre per fuorigioco a Palacio al 66° e diversi tentativi che però alla fine vengono ripagati. Il piede di Barrow, come oramai ci stiamo abituando a vedere, non perdona ed è il gol del pareggio.

Dopo alcuni brevi minuti in cui le squadre si scrutano, passandosi le palle tra di loro con alcuni sguizzi di calci lunghi che però non sfondano le difese di entrambe le squadre, al 6° minuto il Napoli va in vantaggio. Calcio d’angolo battuto in mezzo all’area da Politano, Manolas si lancia, colpisce di testa e la spinge dentro. 0-1 per il Napoli. Il Bologna prova a recuperare con un tiro deviato di Barrow e con un calcio di punizione di Dominguez ma gli sforzi non sembrano dare frutto per ora. Al 19° è di nuovo corner per il Napoli, a Skorupski sfugge di mano un pallone. Nuovo corner colpito di testa ma la palla viene deviata. Al 21° è Mbaye che sembra rendere pan per focaccia al Napoli di Gattuso spingendo dentro la porta un cross di Dominguez, ma l’arbitro segna il fuorigioco. AL 21° Skorupski prende al volo un tiro di Lozano indirizzato verso l’angolo destro. Il Bologna continua a spingere in attacco, la palla arriva a Dominguez che tira ma la palla finisce fuori di poco. Il Bologna cresce con il tempo ma non riesce a concludere e il primo tempo finisce con il Napoli in vantaggio.

Si riparte con il secondo tempo ed è subito cartellino giallo per Tomiyasu. Bellissimo colpo di tacco di Skov Olsen che mette una palla perfetta per Barrow che tira ma non riesce a concludere. Al 51° altro quasi gol per il Bologna. Calcio d’angolo battuto da Barrow in mezzo all’area, arriva Tomiyasu ma sfiora solo la palla di testa. Il Bologna continua a provare ad agguantare il pari, dominando in attacco in questo inizio di secondo tempo. Al 60° tiro di Dominguez che mette in difficoltà Meret, ma la palla esce di poco. Doppio cambio per il Bologna escono Krejci e Skov Olsen ed entrano Dijks e Orsolini. Al 66° Il Bologna sembra riuscire a sfondare dopo tanti minuti di tentativi. Gol di Palacio che però, dopo aver consultato il var, l’arbitro annulla nuovamente per fuorigioco. Al 76° Orsolini riceve un passaggio di Medel, tira forte ma la palla esce sulla destra. Nuovo cambio per il Bologna, questa volta al centro, entrano Poli e Baldursson al posto di Domiguez e Medel. Al’80° il tanto agognato pareggio finalmente arriva. Gol di Barrow che spinge la palla nell’angolino sinistro. Il Bologna tenta il raddoppio con Palacio ma dopo essersi smarcato spreca la palla, dopo poco di nuovo Barrow che tira verso l’angolo alto destra ma il gol sfugge di qualche centimetro. Nei supplementari fucilata di Danilo che rimbalza contro il palo. La partita finisce dopo poco, prossima partita del Bologna sabato contro il Milan.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ammoniti: Tomiyasu (Bol), Di Lorenzo (Nap)