Bologna-Sassuolo: pagelle

Cominciamo con le cose positive. Bella la prima giocata di Palacio ad inizio partita che se non colpiva la traversa era gol, e anche Il gol di Barrow ai supplementari che dimostra di non volersi arrendere neanche in una partita difficile come questa, segnando la sua settima rete in serie a. Il problema è quello che c’è in mezzo, in quasi 87 minuti di gioco. E’ difficile dire chi del Bologna, con qualche eccezione, ad esempio il colpo di testa di Bani che stava per entrare nel primo tempo, possa aggiudicarsi la sufficienza questa sera, praticamente hanno subito tutti costantemente il gioco del Sassuolo che ha giocato invece una buona partita giocando prevalentemente in attacco e costringendo i bolognesi alla difensiva. Se non fosse stato per il gol di Barrow quella di stasera sarebbe stata una caduta rovinosa per i rosso blu. Ciliegina rossa( è il caso di dirlo) l’esplusione di Mihajlovic a fine del secondo tempo, costretto ad abbandonare la partita.

Migliori Today:

Barrow 6,5: Oramai è qualche partita che continua a segnare con questo settimo gol in serie A, sta diventando sempre di più una certezza per la sua squadra. Peccato che il gol sia arrivato così tardi.

Peggiori Today

Orsolini 5: Il giovane non è riuscito ad ingranare la marcia per tutta la partita. Poco incisivo nel gioco e decisivo sulla partita come invece potrebbe essere.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6; Tomiyasu 5, Bani 5,5, Denswil 5,5, Dijks 5; Schouten 5 (74′ Baldursson 6), Medel 5,5 (61′ Dominguez 6), Svanberg 5 (61′ Sansone 5,5); Orsolini 5 (74′ Skov Olsen 5), Palacio 6 (82′ Cangiano 6,5), Barrow 6,5.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6,5; Muldur 6,5, Chiriches 6,5, Peluso 6 (72′ Ferrari 6), Rogerio 6; Magnanelli 6,5, Locatelli 6,5 (80′ Magnani ); Berardi 7 (80′ Bourabia SV), Defrel 6,5 (72′ Traoré 6), Haraslin 7 (65′ Boga 6); Caputo 6,5.