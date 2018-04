Cagliari-Bologna 0-0 | Verdi spreca, Pavoletti pure: pranzo a bocca asciutta

Il Bologna pareggia 0 a 0 contro il Cagliari nell'anticipo del pranzo della 34^ giornata di Serie A. Nel primo tempo Simone Verdi e Leonardo Pavoletti si mangiano a testa un gol per uno. Nella ripresa invece cresce la fatica e cala il ritmo.

Donadoni ripropone il 3-5-2 visto a Genova, ma cambia il partner di Verdi, che sarà Palacio. Out Destro per problemi fisici. Chance per Orsolini. Partono meglio i sardi, subito alla ricerca del gol. L'occasione più grande, però, è dei rossoblu emiliani. Al 20' bella sgroppata di Masina che pesca Verdi: l'attaccante però spreca calciando malamente e fuori.

Al 39' Pavoletti spreca l'impossibile. Invitante suggerimento di Faragò dalla destra per l'attaccante del Cagliari, che a due passi da Mirante spara inspiegabilmente alto. Che errore. Risponde il Bologna poco dopo ancora con Masina: palla alta.

Nella ripresa il Cagliari prova a cambiare marcia. Occasione di testa per Sau al 52': Mirante si rifugia in corner. I sardi insistono, i rossoblu emiliani si difendono come possono. Al 70' tentativo di Pavoletti sugli sviluppi di un corner per il Cagliari, la palla termina sul fondo. Finisce così.

Il tabellino di Cagliari-Bologna

Cagliari - Cragno 6; Pisacane 6 (90' Romagna sv), Ceppitelli 6,5, Castan 6; Faragò 6,5, Ionita 6,5 (81' Lykogiannis sv), Barella 6, Cigarini 6,5, Padoin 5,5; Sau 6 (65' Han 5,5), Pavoletti 4. Panchina: Rafael, Andreolli, Romagna, Caligara, Deiola, Ceter, Giannetti. Allenatore: Lopez.

Bologna - Mirante 6,5; De Maio 6, Romagnoli 6,5 (61' Mbaye 6), Gonzalez 6; Orsolini 6, Poli 6 (85' Krejci sv), Crisetig 5 (77' Nagy sv), Dzemaili 5,5, Masina 6,5; Verdi 5,5; Palacio 6. Panchina: Santurro, Keita, Krafth, Avenatti, Di Francesco, Falletti. Allenatore: Donadoni.

Ammomiti: Dzemaili (B), Padoin (C), Gonzalez (B), De Maio (B), Lykogiannis (C), Nagy (B), Cigarini (C)