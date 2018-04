Cagliari-Bologna, probabili formazioni: Palacio torna dall'inizio

Il Bologna affronta il Cagliari nel match del pranzo di domenica 22 aprile. Giorni duri per gli emiliani dopo lo striscione polemico, a Casteldebole, per Roberto Donadoni. Rientrato in tarda mattinata dalla trasferta di Genova insieme alla squadra, il tecnico ha trovato ad attenderlo uno striscione inequivocabile: "Donadoni ci stai stretto... ora pagaci il biglietto".

Le ultime dai campo di Cagliari-Bologna

Donadoni deve fare i conti con l'infortunio di Destro in attacco: al suo posto dovrebbe giostrare Palacio da centravanti, con Verdi e Di Francesco sugli esterni. Il tecnico bergamasco dovrebbe riproporre il 4-3-3, con esclusione di Romagnoli e maglia da titolare per Mbaye a destra. Se Pulgar non dovesse recuperare, pronto Nagy.

Tra i sardi, a centrocampo si registra il ritorno Cigarini e Barella, dopo aver fatto i conti con la giornata di squalifica. In difesa c'è Ceppitelli, in attacco Pavoletti con Sau.

Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna

Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Castan, Ceppitelli; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Sau, Pavoletti. All. Diego Lopez.

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Gonzalez, De Maio, Masina; Poli, Nagy, Dzemaili; Verdi, Palacio, Di Francesco. All. Donadoni.