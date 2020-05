Calcio e fase 2: ripartono gli allenamenti del Bologna, ma saranno 'singoli' e senza Mihajlovic

Via agli allenamenti anche per il Bologna. Come espressamente richiesto dai giocatori, a partire da domani gli atleti della prima squadra potranno ricominciare ad allenarsi, anche se individualmente, sul terreno del centro tecnico Niccolò Galli.

Saranno allenamenti singoli, a porte chiuse e senza staff tecnico. Sinisa Mihajlovic non ci sarà ma, a quanto fanno sapere da casa rosso-blu, è finalmente tornato in città.

"Alla luce dell’ordinanza del 30 aprile della Regione Emilia-Romagna- si legge in una nota della società- che consente dal 4 maggio agli atleti di allenarsi in forma individuale e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, il Bologna Fc 1909 comunica che a partire da martedì 5 maggio i giocatori della prima squadra avranno la facoltà di proseguire l’attività individuale di mantenimento anche sui campi del centro tecnico N. Galli”.

Il comunicato si conclude affermando che “sarà dunque consentito agli atleti esclusivamente l’accesso ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento, mentre spogliatoi, palestra, uffici e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi. Non saranno presenti l’allenatore e i collaboratori tecnici".