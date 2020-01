Calciomercato, Nico “Dominguez” è arrivato “ufficialmente” al Bologna FC

Una nuova scommessa per il Bologna Fc, per un giocatore che era già nella propria scuderia ad agosto ma rimasto in prestito nella sua squadra fino a poco tempo fa. Nicolas Dominguez è una nuova risorsa per casa rosso-blu che arriva d’oltreoceano.

Dai social il Bologna Fc ha diffuso un breve video di presentazione "Sono nato il 28 giugno 1998 a Buenos Aires, in Argentina. Sono a Bologna, sono pronto. Io sono Nico". E’ il suo arrivo ufficiale, perché già dal 30 dicembre si sta allenando con Sinisa.

La società con un comunicato ha avvisato del rientro dal prestito di Nicolas Martin Dominguez dal Velez Sarsfield. Era stato acquistato quest’estate per 6 milioni di euro ed era rimasto in prestito fino a poco tempo fa. La strategia di Mihajlovic potrà arricchirsi avendo a disposizione un altro giocatore.

Originario dell’Argentina, classe 1998 e 75 presenze del campionato argentino, Dominguez ha sempre vissuto fino a poco fa nel suo paese. E’ definito come un centrocampista di cui spiccano le con grandi capacità di inserimento offensivo, di lettura del gioco, di attenzione su ogni pallone, di costanza, di capacità nei duelli. In molti sperano sia già tra i convocati per la partita in trasferta contro il Torino e magari addirittura fare il suo esordio. Si vedrà qualche saranno le scelte nella mente di Sinisa