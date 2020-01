Dzemaili pronto alla volta della Cina

Per Dzemaili, centrocampista svizzero del Bologna di origini albanesi, si sta per aprire una nuova avventura con gli occhi a mandorla. A quanto riporta il Resto del Carlino questa mattina il giocatore sembra che abbia accettato l’offerta dello Shenzhen, squadra della serie cinese allenata ex tecnico del Bologna Donadoni, e infatti il calciatore questa settimana non si è allenato a Casteldebole e non è stato convocato per la partita contro il Brescia. Per il giocatore, di quasi 34 anni, si aprono quindi nuove possibilità. Il club cinese avrebbe offerto un contratto da 3 milioni di euro a stagione per due anni con l’opzione del terzo anno.

Ma non è tutto ora quello che luccica, la città di Shenzhen è poco distante da Hong Kong, solo trenta chilometri, teatro di numerose proteste e di una guerra civile tra il 2019 e il 2020 che i media di tutto il mondo hanno fatto conoscere alle persone ed inoltre la città dista un migliaio di chilometri da Wuhan, focolaio del coronavirus.