Calciomercato: accordo Napoli-Bologna per Verdi, manca il sì del giocatore

Il Napoli ha trovato un accordo di massima con il Bologna per l'acquisto di Simone Verdi sulla base di 20 milioni di euro. A bloccare l'affare però è il giocatore, che non ha ancora deciso se accettare per paura di perdere la continuità trovata in rossoblu. Il ds partenopeo Giuntoli sta lavorando per convincerlo, facendo il pari con gli elogi pubblici di Sarri nel post gara contro il Verona. Il Bologna, dal canto suo, non bloccherà l'affare sia perché la cifra secondo il club di Saputo è ritenuta giusta, ma anche per non precludere al giocatore di andare in un grande club.