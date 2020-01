Calciomercato Bologna, Barrow e Ibanez sempre più vicini ai rosso-blu

Il Bologna offriva 10 milioni, la Dea ne chiedeva 15 e alla fine l’accordo tra l’Atalanta e BFC per il giovane attaccante gambiano Musa Barrow sarebbe di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto, dal valore di 13 milioni di euro più 6 di bonus.

La società del Bologna deve ancora esprimersi ufficialmente, ma diverse testate, tra cui Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, riportano la trattativa oramai come cosa fatta, risultato dell’incontro di ieri tra i vertici delle due squadre Fenucci e Percassi.

Per la punta gambiana manca ancora l’ufficialità ma alcuni giornali danno il giocatore come potenzialmente disponibile già per la partita contro il Torino.

Ma le sorprese non sono finite. Le scuderie rosso-blu potrebbero arricchirsi anche di un altro cavallo di razza, il difensore brasiliano Roger Ibanez, ma su quest’ultimo sembra manchino ancora alcuni passaggi.

Si sblocca infine la questione trasferimento anche per Nicolas Dominguez. Arrivato sotto le Torri dal Velez, il centrocampista argentino non era ancora in regola con la burocrazia legata al cartellino, ma la pratica è stata risolta in queste ore. I rumors lo danno già tra i convocabili per la importante trasferta a Torino di domenica prossima, che chiuderà le partite di andata.