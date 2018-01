Calciomercato Bologna: Dzemaili e Paletta, ecco il doppio colpo

Blerim Dzemaili è sempre più vicino al ritorno al Bologna. Il centrocampista, dopo la parentesi al Montreal Impact dunque torna in Serie A. L'Mls è ferma e lo svizzero può davvero tornare, forse anche per un tempo più lungo rispetto ai sei mesi previsti. A fargli posto Taider, richiesto dal Genoa. Sempre per il centrocampo, inoltre, un obiettivo è Pajtim Kasami, classe '92 del Sion.

In difesa, invece, il ds Riccardo Bigon è ad un passo per abbracciare Gabriel Paletta. Il difensore del Milan guadagna tanto, ma si può chiudere. L'alternativa è Lorenzo Tonelli del Napoli.