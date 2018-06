Bologna: ecco le maglie per il prossimo campionato, c'è anche un nuovo sponsor

Il Bologna ha presentato oggi la nuova maglia 2018/2019. Da domani le maglie saranno acquistabili anche presso tutti i Macron Store e a partire dal 2 luglio presso tutti gli altri punti vendita autorizzati. La nuova divisa 'Home' presenta sul fronte quattro bande verticali, rosse e blu. Sia davanti che dietro è presente un gessato largo a righe verticali embossate. Il collo a girocollo è in maglieria e il backneck è personalizzato con etichetta rossoblù con la scritta 'Lo squadrone che tremare il mondo fa'.

Sul retro, sotto al collo, in rilievo la scritta 'Bologna Fc 1909'. Sul petto, in alto a destra, in bianco il logo Macron; a sinistra, lato cuore, il logo della squadra rivisto con il ritorno ai colori rosso e blu nelle tonalità tradizionali e con l’outline platino. Gli shorts sono bianchi, con dettaglio 'Bologna Fc 1909' embossato sul retro, i calzettoni blu con bordo rosso e al centro, in bianco, la scritta 1909. La vestibilità è Body Fit con inserti in micromesh per facilitare la traspirabilità. Inoltre tutti i loghi/sponsor sono applicati senza cuciture per dare maggiore leggerezza e comfort alla maglia.

La versione 'Away', ispirata alla seconda maglia della stagione 1980-81, chiusa al settimo posto sotto la guida di Gigi Radice, mantiene le stesse caratteristiche tecniche della ‘Home’ ed è di base bianca con righe rossoblù orizzontali in grafica sublimata nella sola parte superiore della maglia, sia davanti che dietro. Il collo a V è in maglieria, così come i polsi delle maniche che sul bordo presentano due righe rossoblù. La numerazione sul retro è rossa, proprio come in quel campionato 1980-81.



Il backneck è personalizzato con etichetta e scritta 'Lo squadrone che tremare il mondo fa'. Sul retro sotto al collo, in rilievo, la scritta 'Bologna Fc 1909'. Sul petto, a destra, il logo Macron, a sinistra lo stemma del club. Gli shorts sono blu, i calzettoni bianchi con al centro quattro righe orizzontali rossoblù e la scritta 1909 in bianco.

Una ricerca stilistica e storica abbinata all’innovazione, alla tecnicità dei prodotti e al design che conferma l’attenzione e la capacità progettuale dell’ufficio stile di Macron che, in perfetta armonia con lo staff del Bologna, ha creato ancora una volta un capo che “guarda al passato con modernità” per appagare il senso di appartenenza dei tifosi rossoblù.