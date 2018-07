Calciomercato Bologna: Mattiello o Rispoli, Bigon corre sulla fascia

Il Bologna ha un tesoretto di circa 8 milioni da spendere ancora sul mercato. Bigon, Fenucci e Di Vaio si sono presi ancora qualche giorno di tempo per valutare un esterno utile per il 3-5-2 di Pippo Inzaghi. In ballottaggio Mattiello (favorito) e Rispoli (in stand by).

Inzaghi valuterà anche se, oltre Gonzalez e Helander, servirà un altro centrale difensivo. C'è la necessità di consegnare al neo mister del Bologna un organico completo, ricco di alternative e il più possibile duttile.