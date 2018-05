Calciomercato Bologna: la Samp vuole Pulgar, si tratta

La Sampdoria, viste le possibili cessioni di Praet e Torreira, pensa a come rinforzarsi. Un nome caldo è quello di Pulgar, centrocampista cileno in uscita dal Bologna. Il regista ha il contratto in scadenza nel 2020 ma deve sottostare alla volontà del club di fare cassa in estate.

Il suo profilo è monitorato dalla dirigenza doriana, in virtù anche dei favorevoli spiragli che aprono alla trattativa. Altre manovre a centrocampo riguardano Valdifiori che potrebbe arrivare in Emilia grazie ad uno scambio con Donsah. Il ds Bigon è al lavoro.