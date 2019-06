Calciomercato, De Rossi: il Bologna interessato all’ex capitano della Roma

La "bomba" è stata lanziata da Sky e ripresa da TuttoBolognaWeb. Daniele De Rossi potrebbe non continuare la sua lunga carriera al Boca Juniors o Los Angeles, ma l’ipotesi di vedere l’ex capitano della Roma vestire la maglia di un’altra squadra di Serie A è abbastanza realistica.

Il Bologna sembrerebbe essersi aggiunto alla lista di società interessate al centrocampista da poco liberatosi dalla società capitolina. L’operazione è sicuramente complicata, ma avere Walter Sabatini, che ha già lavorato con De Rossi, come coordinatore tecnico potrebbe fare la differenza, si legge sulla pagina web.

Anche il tecnico Mihajlovic in precedenza aveva speso parole al miele per De Rossi:”Un grande giocatore e soprattutto un grande uomo. Se vuole iniziare ad allenare, lo prendo volentieri con me”. In ogni caso un’eventuale trattativa resta complicata anche in virtù della concorrenza, sono vigili sul centrocampista sia la Fiorentina di Commisso che il Milan. Lo riporta Sky.