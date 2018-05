Calciomercato Bologna: primo rinforzo dall'Ajax, preso Dijks

Il Bologna comunica di avere tesserato il difensore Mitchell Dijks, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. Sarà il primo olandese della storia del club rossoblu. E' un terzino di piede sinistro classe ’93 di grande impatto fisico, forte dei suoi 194 cm: nativo dei Paesi Bassi settentrionali.

Con la maglia dell’Ajax ha collezionato 80 presenze ufficiali – di cui 9 nelle Coppe europee -, ed è recentemente stato salutato dal suo pubblico con grande apprezzamento per la notevole dedizione sempre prestata alla causa: l’applicazione e il comportamento esemplare del ragazzo gli hanno procurato un’importante stima da parte degli appassionati.

"Inizia per me una nuova avventura, sinceramente non vedo l’ora di cominciare e cimentarmi nella Serie A italiana. Per me si tratta di una grande opportunità, posso assicurarvi che darò il massimo e cercherò in ogni modo di mostrare le mie qualità e di rendere orgogliosi di me i miei nuovi tifosi. - ha commentato Mitchell Dijks - Sono già venuto a Bologna due volte nei mesi scorsi, ho conosciuto una città bellissima e ho già constatato la passione della gente; tornerò a fine giugno con tanta voglia di essere parte della famiglia rossoblù".