Calciomercato Bologna, si lavora allo scambio Falcinelli-Di Francesco

Federico Di Francesco e Diego Falcinelli potrebbero scambiarsi maglia. Il fantasista del Bologna, infatti, potrebbe finire al Sassuolo che in cambio è disposto a cedere l'ex bomber del Crotone. La prossima settimana potrebbe essere quella buona per chiudere la trattativa.

In attacco, comunque, nonostante sia arrivato anche Santander non si molla l'obiettivo di Roberto Inglese, l'attaccante del Napoli che il neo mister Carlo Ancelotti vuole valutare in ritiro. Costa tanto, 20 milioni, ma il Bologna può lavorarci. Si segue anche Marco D'Alessandro che cerca il rilancio dopo l'annata al Benevento.