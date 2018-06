Calciomercato Bologna, Verdi saluta tutti: "Vado al Napoli"

Simone Verdi ha detto addio al Bologna. Lo ha fatto ieri dopo la partita giocata in Nazionale. Il fantasista, dopo aver giocato un'ora contro l'Olanda, ha commentato le voci di mercato ai microfoni di RaiSport senza lasciare spazio a dubbi: "Ho accettato la proposta del Napoli e ho già parlato con Ancelotti. Il mio a gennaio non è stato un no a Sarri, ma un sì al Bologna che mi ha dato fiducia dopo la retrocessione con il Carpi, mi sentivo in dovere di finire il campionato con la maglia rossoblù".