Calciomercato Bologna: questa volta ci siamo, Verdi ad un passo dal Napoli

Il Napoli ha praticamente piazzato il primo colpo: si tratta di Simone Verdi. E' stata trovata l'intesa con il Bologna per circa 25 milioni di euro.

L'affare era già fatto a gennaio, ma arrivò il no del giocatore. Ora si aspetta l'ok di Verdi per chiudere, ma Carlo Ancelotti l'ha già chiamato. L'accordo tra club c'è, bisogna solo firmare i documenti. Anche l'Inter era sul giocatore, ma non sembra intenzionata a pareggiare l'offerta di De Laurentiis come rivela Sky Sport.