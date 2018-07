Calendario Serie A 2018-2019: le partite del Bologna

Il Bologna apre la sua Serie A 2018 2019 contro la Spal in un derby emiliano. Poi la sfida contro il Frosinone poi l'Inter. Il Bologna dopo aver presentato Filippo Inzaghi come nuovo allenatore, e annunciato gli arrivi di Mattiello, Skorupski, Santander, Falcinelli e Diks tra gli altri spera in un campionato che porti ad una salvezza tranquilla.

I turni infrasettimanali della Serie A 2018 2019

Sono tre i turni infrasettimanali in programma per la stagione 2018/2019, eccoli nel dettaglio: mercoledì 26 settembre 2018, mercoledì 26 dicembre 2018 e mercoledì 3 aprile 2019.

Per la prima volta in serie A arriva anche il boxing day, niente sosta infatti nel periodo natalizio con tre turni di campionato in programma il 22, il 26 e il 29 dicembre.

Ecco il calendario di Serie A 2018 2019

PRIMA GIORNATA

Atalanta-Frosinone

Bologna-SPAL

ChievoVerona-Juventus

Empoli-Cagliari

Lazio-Napoli

Milan-Genoa

Parma-Udinese

Sampdoria-Fiorentina

Sassuolo-Inter

Torino-Roma