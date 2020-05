Sospetto caso di Covid 19 tra lo staff del Bologna Calcio

Nuove preoccupazioni per il Bologna calcio, sembrava che il virus avesse risparmiato la società ma le speranze sembrano affievolirsi. Sospetto positivo da Covid tra lo staff. In via precauzionale si è deciso di rallentare con la ripresa rinunciando agli allenamenti collettivi. Si ritorna a quelli individuali quindi. Se il sospetto venisse confermato la squadra sarà isolata in ritiro.

La società ha appena diramato una nota dove si dice che l’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro.