Chievo-Bologna 2-2 | Che sVentura al Bentegodi: Orsolini evita la sconfitta

Il Bologna pareggia 2 a 2 contro il Chievo nel match della 12^ giornata di Serie A. Dopo una manciata di minuti è Federico Santander a sbloccare il match del Bentegodi. Poco dopo Riccardo Meggiorini pareggia su calcio di rigore. Prima dell'intervallo Joel Obi ribalta tutto. Nella ripresa Riccardo Orsolini entra e pareggia i conti.

Gli ospiti dopo neanche 5 minuti passano. Danilo mette al centro dalla destra: la zuccata di Santander batte Sorrentino, ma il centravanti è pizzicato in offside dall'assistente. Dopo il consulto col Var l'arbitro convalida. E' 1 a 0. Il Chievo, ferito, prova subito a reagire con Meggiorini: mira sballata. Al minuto 11, però, il Bologna sfiora il gol. Uno-due rapido tra Palacio e Santander, destro secco dell'argentino rimpallato da Sorrentino, sulla ribattuta Dzemaili calcia alto.

Al 19' azione bellissima di Kiyine che passa tra Dzemaili e Mbaye e calcia: mano di Calabresi e rigore. Dal dischetto Meggiorini fa 1 a 1. Il gol regala entusiasmo al Chievo che non si nasconde tanto che, prima dell'intervallo, arriva il 2 a 1. Break nei pressi del lato corto dell'area di Hetemaj: sterzata e spiovente al centro, Meggiorini cerca l'acrobazia e serve involontariamente Obi, che insacca di prima intenzione da pochi passi. E' 2 a 1.

Anche ad inizio ripresa, però, il Chievo cerca ancora la rete ma Inzaghi cambia inserendo Orsolini e Poli. E il gol lo trova proprio il Bologna. Apertura di Svanberg per Krejci, che dopo uno sguardo al centro scodella un traversone teso: gran terzo tempo di Orsolini, che svetta su Rossettini e spedisce il pallone in buca d'angolo con un'incornata perentoria. E' 2 a 2.

Il Bologna nel finale cerca quindi il gol della vittoria. Al 77' Orsolini cerca il jolly con un sinistro squillante dalla lunga distanza, la soluzione è troppo ampia e non chiama in causa Sorrentino. Finisce così: un punto per uno.

Il tabellino di Chievo-Bologna

Chievo (3-4-2-1): Sorrentino 6,5; Bani 5,5, Rossettini 5,5, Barba 6; Depaoli 6,5, Obi 7, Radovanovic 6, Hetemaj 6,5 (68' Leris 6), Kiyine 6,5; Meggiorini 7 (64' Birsa 6), Stepinski 6. A disposizione: Semper, Seculin, Cesar, Burruchaga, Giaccherini, Juwara, Grubac, Pellissier, Vignato. Allenatore: Giampiero Ventura.

Bologna (4-3-3): Skorupski 5,5; Calabresi 5, (46' Orsolini 7), Danilo 5,5 (71' Gonzalez 6), Helander 5,5; Mbaye 5, Dzemaili 5 (46' Poli 6), Pulgar 5,5, Svanberg 5,5, Krejci 5,5; Palacio 6, Santander 7. A disposizione: Da Costa, De Maio, Paz, Corbo, Nagy, Valencia, Destro, Falcinelli, Okwonkwo. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Marcatori: Santander (B), Meggiorini (C), Obi (C), Orsolini (B)

Ammoniti: Bani (C), Meggiorini (C), Calabresi (B), Helander (B), Krejci (B), Kiyine (C)