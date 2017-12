Chievo-Bologna 2-3 | Succede di tutto nel finale, il colpo di Destro è da ko

Il Bologna vince 3 a 2 contro il Chievo, nell'anticpo della diciottesima giornata di Serie A. Gli emiliani partono forte e passano con Mattia Destro dopo 4 minuti. Prima dell'intervallo, però, Roberto Inglese pareggia i conti. Ad inizio ripresa Simone Verdi riporta avanti gli ospiti. Nel finale rosso ad Andrea Poli e nuovo pari di Fabrizio Cacciatore. Al 90' decisivo Destro.

Donadoni scegli Krejci e Nagy. I rossoblu partono bene, attaccano e al 4' passano. Verdi batte il corner dal lato sinistro del campo e mette una palla tesa sul primo palo, dove Destro anticipa tutti e di testa gira in rete. E' 1 a 0. Il Chievo ci prova e all'undicesimo si fa vedere. Cacciatore scodella la sfera al limite dell'area, sul petto di Inglese. L'ex Carpi si gira benissimo dopo il controllo e spara un destro volante. Blocca in due tempi Mirante.



Al 26' il Bologna spreca il 2 a 0. Ancora un assist perfetto di Verdi, che col sinistro pesca Krejci in area. L'esterno è tutto solo, dimenticato da Tomovic, ma mette poca convinzione nel colpo di testa: Sorrentino in tuffo respinge. E come la più classica delle regole del calcio, dopo il gol subito arriva la rete degli avversari.

Al 33' Inglese fa 1 a 1. Birsa va alla battuta dell'angolo e pesca il solito Inglese al centro. L'attaccante stacca tra Destro e Gonzalez e di testa gira nel sacco. Al 36' altra chance del Chievo. Sul primo palo sbuca Cacciatore, che colpisce di testa e dà pure forza: Mirante però ha un grande riflesso e dice di no. La manovra del Bologna, molto fluida ad inizio partita, perde brillantezza e i ragazzi di Maran ne approfittano.

La ripresa parte alla grande per il Bologna. Al 50' arriva il 2 a 1. Conclusione dai venticinque metri di Masina, che esplode il sinistro. Respinge male Sorrentino, che serve di fatto Verdi. Ribattuta di prima del numero 9 del Bologna, che col sinistro ribadisce in rete. Donadoni allora si copre: Maietta per Krejci passando al 3-5-2.

I ragazzi di Donadoni, motivati, si difendono bene. Al 78' Chievo vicino al gol. Pellissier con un tocco sotto scavalca Mirante: la palla sembra andare in gol, ma Maietta salva sulla linea. Un miracolo. Passano 100 secondi e Poli, già ammonito, viene espulso: Bologna in 10 nel finale. Il Chievo insiste ma Mirante è super e nega il gol a Inglese.

Al minuto 86 Cacciatore fa 2 a 2. Solita discesa sulla destra, solita sterzata ma stavolta niente cross col sinistro. Cacciatore decide di calciare a giro da posizione defilata, trovando un angolo quasi impossibile e battendo il portiere. Dopo il consulto col Var arriva il gol. Partita finita? Macché. Cacciatore perde aderenza col terreno e da ultimo uomo scivola. Destro così ha tutto il tempo per prendere il pallone, aprire l'interno e battere Sorrentino. E' il 3 a 2 decisivo.

Il tabellino di Chievo

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino 5; Cacciatore 6, Tomovic 5,5, Gamberini 6, Jaroszynski 5,5; Bastien 5 (69' Garritano 6), Radovanovic 5,5, Hetemaj 6 (83' Stepinski sv); Birsa 6,5; Inglese 7, Pucciarelli 5 (62' Pellissier 6). Panchina: Seculin, Dainelli, Rigoni, Garritano, Gaudino, Cesar, Gobbi, Depaoli. Allenatore: Maran.

Bologna (4-3-3): Mirante 6,5; Mbaye 5,5 (72' Torosidis 6), Helander 6, Gonzalez 5,5, Masina 6; Poli 5, Pulgar 6,5, Nagy 6; Krejci 5 (60' Maietta 6,5), Destro 8, Verdi 7,5. Panchina: Da Costa, Krafth, De Maio, Petkovic, Taider, Crisetig, Falletti, Orji, Torosidis, Donsah. Allenatore: Donadoni.

Marcatori: 2 Destro (R), Inglese (C), Verdi (B),

Espulso: Poli (B)

Ammoniti: Jaroszynski (C), Tomovic (C)