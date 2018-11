Chievo-Bologna, le pagelle: Santander e Orsolini ok. Male Dzemaili e Mbaye

I voti

Chievo (3-4-2-1): Sorrentino 6,5; Bani 5,5, Rossettini 5,5, Barba 6; Depaoli 6,5, Obi 7, Radovanovic 6, Hetemaj 6,5 (68' Leris 6), Kiyine 6,5; Meggiorini 7 (64' Birsa 6), Stepinski 6. A disposizione: Semper, Seculin, Cesar, Burruchaga, Giaccherini, Juwara, Grubac, Pellissier, Vignato. Allenatore: Giampiero Ventura.

Bologna (4-3-3): Skorupski 5,5; Calabresi 5, (46' Orsolini 7), Danilo 5,5 (71' Gonzalez 6), Helander 5,5; Mbaye 5, Dzemaili 5 (46' Poli 6), Pulgar 5,5, Svanberg 5,5, Krejci 5,5; Palacio 6, Santander 7. A disposizione: Da Costa, De Maio, Paz, Corbo, Nagy, Valencia, Destro, Falcinelli, Okwonkwo. Allenatore: Filippo Inzaghi.

MiglioriToday

Santander 7 - Ormai è una sentenza per le difese avversarie. El Robero al primo pallone toccato fa subito gol.

Orsolini 7 - Il talentino scuola Ascoli appena enta fa subito gol. L'impressione è che a questa squadra manca uno come lui.

Krejci 6,5 - Il ceco, largo a sinistra, è poco più di una controfigura di Dijks. Nella ripresa però si accende e grazie a lui arriva il 2 a 2.

PeggioriToday

Dzemaili 5 - Lo svizzero fa il compitino con la solita grinta ma pesa, sul suo primo tempo, un clamoroso gol mangiato. Pigro in occasione del rigore del Chievo.

Mbaye 5 - Anche lui, come Dzemaili, sembra un birillo quando Kiyine entra in area di rigore. Malissimo anche nel 2 a 1.

Calabresi 5 - Passo indietro per il difensore che, dopo aver causato il rigore, cala e viene sostituito.

Svanberg 5,5 - Lo svedese fa vedere ancora buone cose ma poi si perde in piccole gravi cose come in occasione del gol del 2 a 1.