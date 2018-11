Chievo-Bologna, probabili formazioni: dubbio Dzemaili Poli

Il Bologna affronta il Chievo Verona, nel match della 12^ giornata di Serie A. Se i gialloblù, cui è stata inflitta una penalizzazione iniziale di 3 punti per il caso delle plusvalenze fittizie, sono al momento in fondo alla classifica a quota -1, e hanno ottenuto finora solo 2 pareggi e 9 sconfitte, gli emiliani sono quart'ultimi con 9 punti.

La partita delle 15 sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale 253 e sul digitale terrestre (384). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Le formazioni di Chievo-Bologna

Inzaghi dovrebbe ritrovare in difesa il brasiliano Danilo, che ha smaltito il problema muscolare alla coscia. A centrocampo duello fra Krejci e Dijks per la corsia mancina, mentre in attacco dovrebbe essere riproposto il tandem composto da Palacio e Santander.

Dubbio Poli-Dzemaili. Ventura cerca punti disperatamente e si affida al fedelissimo Meggiorini, favorito su Birsa per far coppia con Stepinski. Out Jaroszynski. Obi in vantaggio su Hetemaj in mediana.

Chievo Verona (3-5-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, Obi, Radovanovic, Kiyine, Giaccherini; Meggiorini, Stepinski.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mbaye, Dzemaili, Pulgar, Svanberg, Krejci; Palacio, Santander.