Chievo-Bologna, probabili formazioni: ancora out Palacio

Il Bologna affronta il Chievo nell'anticpo prima di Natale. Dopo una serie di cinque gare senza vittorie in A contro il i cliventi, i rossoblu hanno sconfitto i veneti nell'ultimo confronto di campionato. La squadra di Donadoni ha però perso in tre delle ultime quattro trasferte di campionato, nelle quali ha sempre subito gol.

Maran deve rinunciare a Meggiorini, fermo per infortunio: Pellissier è in vantaggio su Pucciarelli per affiancare Inglese. Ballottaggio anche in difesa: Dainelli favorito su Tomovic. Tra i rossoblu non ci sarà Palacio e Donadoni deve sciogliere il dubbio sul terzo rossoblù da schierare nel tridente di attacco con Destro e Verdi: sarà testa a testa tra Krejci e Okwonkwo, con il primo favorito. Altro dubbio, sul terzino destro: al momento più Torosidis che Mbaye.

Probabili formazioni

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Tomovic, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pellissier, Inglese. Allenatore: Maran

Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis, Helander, Gonzalez, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Destro, Krejci. Allenatore: Donadoni