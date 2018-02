I primi 50 anni di Beppe Signori: oggi si fa festa al Dall'Ara

Un cannoniere molto amato dai tifosi rossoblù e un compleanno importante, a cifra "tonda". Era ieri il compleanno di Beppe Signori, ma la festa vera arriva oggi a bordocampo, prima del match contro il Sassuolo.

Nato ad Alzano Lombardo (in provincia di Bergamo), il forte attaccante già laureatosi per tre volte capocannoniere di Serie A, in rossoblù dal 1998 al 2004 ha conosciuto una seconda giovinezza, collezionando 177 presenze (143 in A, 10 in Coppa Italia, 16 in Coppa Uefa, 6 in Intertoto e 2 in gare di spareggio-Uefa con l’Inter) e ben 84 reti (67 in campionato, 2 in Coppa Italia, 9 in Uefa, 5 in Intertoto e 1 nello spareggio-Uefa), che lo collocano al dodicesimo posto tra i cannonieri di tutti i tempi del Bologna. Tanti auguri BeppeGol!