Covid, calciatori e staff del Bologna si riducono lo stipendio

Il Bologna Fc 1909 ha annunciato la riduzione dell'emolumento annuo, in considerazione della lunga sosta imposta dall’emergenza sanitaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta dei calciatori della Prima Squadra e anche dello staff tecnico, così come i dirigenti, hanno dato quindi la loro disponibilità a tagliarsi un mese di stipendio: "La Società esprime apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato anche in questo momento dai calciatori e dai tecnici".