Crotone-Bologna: probabili formazioni, dubbi per Donadoni

Il Bologna va a Crotone nella 31a giornata. I ragazzi di Donadoni vogliono dimenticare l'episodio che ha visto coinvolto Dzemaili. Le due squadre, da quando si sono affrontate in Serie A, non hanno mai pareggiato. La squadra di Zenga è in crisi, ha perso in cinque delle ultime sei partite di campionato e subisce gol da sei partite interne di fila in campionato.

Le ultime dai campi

Donadoni dovrebbe spedire nuovamente in panchina Destro: in attacco spazio a Verdi, Palacio e Di Francesco. In porta torna nuovamente a disposizione Mirante dopo la squalifica, a centrocampo da valutare le condizioni di Dzemaili, acciaccato al pari di Gonzalez. Per i calabresi brutte notizie con Benali che ha finito la stagione per infortunio. Tornano però titolari Capuano, Mandragora e Stoian.

Le probabili formazioni

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Rohden, Mandragora, Barberis; Ricci, Trotta, Stoian.

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio, Di Francesco.