Il derby di Basket city è bianconero: Fortitudo a -32

Non c'è storia: la Virtus batte la Fortitudo per 94 a 62. Il derby di basket city - tornato in Serie A dal 2009 - è bianconero con Kyle Weems scatenato, 32 punti, gestito da Milos Teodosic e Stevan Markovic, che chiudono entrambi con 10 assist.

La Fortitudo va sotto subito e non rientra più in partita, perdendo la seconda gara delle ultime tre partite.

Il tabellino

Segafredo Virtus Bologna: Weems 32, Ricci 8, Teodosic 5, Gamble 10, Markovic 7, Baldi Rossi 2, Coumooh 7, Deri, Nikolic 2, Pajola 1, Gaines 5, Hunter 15. Allenatore Djordjevic.

Pompea Fortitudo Bologna: Sims 16, Robertson 12, Leunen, Aradori 10, Fantinelli 10, Cinciarini 12, Mancinelli 2, Stipcevic, Franco ne, Dellosto ne, Buscaroli ne.

Arbitri: Carmelo Paternicò, Roberto Begnis e Christian Borgo.

Parziali: 22-11, 45-25, 65-46.