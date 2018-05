Dieci colli, 1500 ciclisti per la 34esima edizione

Giampaolo Busbani e Ilaria Lombardo sono i primi classificati della 34a edizione della granfondo Dieci Colli-GP Assicoop, la manifestazione del Circolo Giuseppe Dozza andata in scena ieri mattina sulle colline bolognesi, con partenza e arrivo al Villaggio Dieci Colli allestito all’interno dei Giardini Margherita e con oltre 1500 cicloamatori al via.

Starter della grande classica bolognese il presidente di Tper, Giuseppina Gualtieri, e l’assessore allo sport del Comune di Bologna, Matteo Lepore. Sul palco anche diversi esponenti del Comitato d’onore della manifestazione, da Davide Grilli, presidente della Consulta dello Sport del Comune di Bologna, a Luciano Sita, mentre Paolo Bettini, illustre testimonial della kermesse, bloccato da un impegno in Belgio, ha inviato ai partecipanti un saluto ed un augurio di buona corsa. A Raffaele Donini, assessore a Trasporti, Infrastrutture, Programmazione territoriale e Agenda digitale della Regione Emilia Romagna, è stato assegnato il premio intitolato alla memoria di Giacomo Venturi, riconoscimento che ogni anno il Circolo Dozza assegna a una personalità particolarmente vicina al mondo del ciclismo e della mobilità ciclistica.

Giampaolo Busbani è stato assoluto protagonista della corsa, chiusa in 3:36:25 alla media di 36.6 chilometri orari. Il portacolori della Cicli Copparo è uscito dal gruppo pochi chilometri dopo il via, ispirando una fuga a quattro con Beppe Corsello e Luca Anelli, poi dirottati sul percorso medio, e Christian Pazzini; ha poi resistito al rientro del compagno di squadra Fabio Cini e di Stefano Cecchini dello Scott Team, regolandoli negli ultimi chilometri lungo la discesa di via Siepelunga e all’arrivo dentro ai Giardini.

Per Ilaria Lombardo secondo successo alla classica bolognese, dopo quello della scorsa edizione, in 3:58:19, alla media di 33.2 chilometri orari, davanti a Debora Morri e Maria Cristina Prati.

Col numero 1, al via il Ct azzurro Davide Cassani, che ha chiuso la mediofondo di 82 chilometri in 2:19:42, alla media di 35,64 chilometri orari. “Un appuntamento a cui non voglio assolutamente mancare. Sono un romagnolo legatissimo a Bologna, per tanti motivi. Qui, proprio ai Giardini Margherita, ho vinto la mia ultima gara da professionista. Tifo Bologna e Virtus, questa è una città che amo. E la Dieci Colli è una granfondo affascinante, da sempre, anche con questo nuovo percorso che riduce i chilometri ma non certo l’impegno. Domani sarò a Gerusalemme, in vista della partenza del Giro d’Italia. Ma qui dovevo esserci a tutti i costi”.

Al via della corsa anche una leggenda dello sport come Jury Chechi, pluricampione mondiale e olimpico della ginnastica. “Il mio amore per il ciclismo l’ho ereditato da mio padre. Per me significa tanto: stare insieme agli amici, dedicandosi a uno sport pieno di fascino e storia. Il fattore agonistico? Non è più fondamentale, naturalmente. Anche se qualche sfida tra amici ha senso, aggiunge qualcosa a una passione fortissima”.

I risultati della 34a DIECI COLLI-GP ASSICOOP

MEDIOFONDO (82.2 km)

UOMINI – 1. Giuseppe CORSELLO (Gianluca Faenza Team) in 2:10:18 (md. 38,22 kmh); 2. Luca ANELLI (Frecce Rosse Rimini) a 3”; 3. Alessandro MOTTA (Gianluca Faenza Team) a 2’55”; 4. Silver LAZZARI (Frecce Rosse Rimini) a 2’57”; 5. Devis CINNI (Frecce Rosse Rimini) a 3’02”.

DONNE – 1. Marina LARI (Team Bike Innovation Focus Rosti) in 2:24:02 (md. 34,58 kmh); 2. Sonia CALZONI (Stemax Team) a 1’37”; 3. Alexia PANTIERI (Somec-MG.K Vis-Lgl) a 4’00”

GRANFONDO (132.2 km)

UOMINI – 1. Giampaolo BUSBANI (Cicli Copparo) in 3:36:25 (media 36,6 kmh); 2. Fabio CINI (Cicli Copparo) a 1”; 3. Stefano CECCHINI (Scott Team) a 2”; 4. Federico POZZETTO (Cicli Copparo) a 1’03”; 5. Diego FRIGNANI (Stemax Team) a 1’03”.

DONNE – 1. Ilaria LOMBARDO (Team Perini Bike) 3:58:19 (media 33,2 kmh); 2. Debora MORRI (Team del Capitano) a 6’37”; 3. Maria Cristina PRATI (Team del Capitano) a 16’20”.