"Divin codino": la vita e la carriera di Roberto Baggio diventa un film

Dall'infanzia ai suoi esordi da calciatore, con la maglia del Vicenza, gli anni alla Fiorentina e i primi infortuni, la carriera alla Juventus, il Pallone d'Oro, l'epopea in nazionale, la rinascita fatta di Milan, Bologna e Inter, fino al Brescia, con Carletto Mazzone in panchina e in campo di fianco a Pep Guardiola. Lo riferisce Brescia Today.

Si chiamerà "Divin Codino", entro il 2021, tutto da vedere il film dedicato a Roberto Baggio, prodotto da Mediaset e da Netflix: sarà diretto da Letizia Lamartire, giovane regista pugliese, mentre il ruolo dell'ex attaccante di Juventus, Milan, Brescia e Nazionale italiana toccherà al 26enne Andrea Arcangeli, già “beccato” anche su Instagram di fianco a Roby Baggio.

Il lavoro è appena cominciato. L'ipotesi è che la pellicola sia sugli schermi entro i primi mesi del 2021. “Sarà la storia un uomo umile, ma con un talento smisurato – ha detto proprio Lamartire in occasione della presentazione della nuova stagione “italiana” di Netflix, con sei film in arrivo tra il 2020 e il 2021 – e che con le sue giocate ha cambiato il calcio italiano”.