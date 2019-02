Duathlon sprint di Imola - Novità dell’edizione 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Confermata anche per il 2019, l’assegnazione dei titoli regionali di duathlon assoluti ed age-group, e confermato anche il percorso gara: con i primi 5 km di corsa e la frazione di bici all’interno dell’autodromo, gli ultimi 2,5 km da correre all'interno del verde Parco delle Acque Minerali, per per poi tornare in zona paddock e tagliare l’Arrivo. La Zona Cambio allestita sul rettilineo della pit lane darà alla location un sapore vibrante tutto da gustare. Ma tante sono anche le novità per questa nuova edizione: prima tra tutte è l’upgrade della gara, che da gara “bronze” diventa gara “silver”. Conseguenza di questa promozione è che il duathlon di Imola assegnerà Rank FITRI a tutti gli atleti classificati. Si potrà quindi ottenere il proprio rank (punteggio che indica il livello degli atleti per ogni disciplina e ne determina l’ordine di partenza), aspetto non affatto trascurabile visto che sarà l’ultima occasione utile per migliorare il rank in vista dei Campionati Italiani di Duathlon sprint che si disputeranno a Caorle il 13 e 14 aprile. Altra novità è che ci sarà spazio anche per i giovani, infatti per la prima volta a Imola si terrà anche la gara dedicata alle categorie giovanili , in particolare per le categorie Youth A (14-15 anni), Youth B (16-17 anni) e Junior (18-19 anni). Queste le premesse da cui si attendono grandi risultati con un notevole salto di qualità della gara imolese, sia a livello di numero di partecipanti, che di tasso tecnico. Ed è tutto dire, visto il livello già molto alto della scorsa edizione. Insomma una gara a cui conviene non mancare! Per info e iscrizioni consultate la pagina ufficiale e l’evento Facebook

