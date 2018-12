Empoli-Bologna, le formazioni: dubbi in attacco. Dove vederla in tv e streaming

Il Bologna affronta l'Empoli nel match della 15^ giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su Dazn e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.



Le ultime su Empoli-Bologna

Inzaghi dovrebbe riproporre il 3-5-2 con Orsolini mezzala pronto ad appoggiare Falcinelli e Palacio (Santander è acciaccato). Sugli esterni Mattiello e Dijks, De Maio dal 1' in difesa. Squalificato Calabresi. Iachini non ha ancora perso una partita da quando è alla guida dei toscani e domenica si appresta a confermare in toto la formazione che ha pareggiato in casa della Spal. Ancora panchina quindi per Zajc, con la conferma del tandem La Gumina-Caputo.

Le formazioni di Empoli-Bologna

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Caputo, La Gumina.

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Orsolini, Dijks; Falcinelli, Palacio.