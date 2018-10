eSport: a Bologna il primo team targato Pontevecchio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

In attesa della conferma circa l’entrata degli eSport come disciplina dimostrativa alle prossime Olimpiadi, gli sportivi bolognesi con le mani in mano non ci stanno. Alla Polisportiva Pontevecchio Bologna, infatti, in mano si iniziano a tenere (anche) joystick e gamepad. In collaborazione con NetService, la polisportiva del discobolo amaranto inaugura il primo team bolognese si eSport e apre le porte alle nuove frontiere della sportività. Una sportività digitale che, oltre a offrire nuove occasioni di socializzazione all’interno del team, abbatte ogni barriera fisica e anagrafica tipica dei confronti agonistici. Chi sarà il primo campione della Pontevecchio Bologna eSport? Scopriamolo in un torneo di FIFA19, il celebre videogame dedicato al mondo del calcio, domenica 14 ottobre a partire dalle ore 14 al centro sportivo CSB di via Marzabotto 24. La partecipazione al torneo è gratuita e aperta ad appassionati di tutte le età. Per info: comunicazione.polisportiva@pontevecchiobologna.it Sull’onda dell’apertura del Comitato Olimpico Internazionale verso il mondo dell’intrattenimento sportivo digitale, ogni componente della squadra di eSport potrà cimentarsi anche nelle discipline più consuete, scegliendo tra i 12 sport e le tante attività rivolte al wellness della polisportiva. Sportivi digitali, sì… ma non solo!