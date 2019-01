Nuova vita per il centro sportivo Arcoveggio, investimento da 1 milione di euro | VIDEO

8,6 milioni di euro destinati alla realizzazione di 39 progetti di ampliamento, miglioramento o costruzionedi nuove strutture nei territori, dedicate a tutte le discipline sportive: campi da gioco, palazzetti, spazi polivalenti, piscine, palestre. Scolasticahe e non.

Le risorse si aggiungono ai 30 milioni di euro che nel luglio scorso avevano permesso all’esecutivo regionale di finanziare già 97 progetti attraverso il bando a cui i Comuni avevano partecipato in massa.

Grazie ai fondi aggiuntivi, già stanziati, è stato possibile scorrere ulteriormente la graduatoria del bando, portando a 136 il numero dei progetti sostenuti dalla Regione. Il contributo regionale copre il 50 per cento della spesa ammissibile ma per i Comuni rientranti nelle zone montane e nelle aree interne arriva al 70 per cento.

A Bologna 1 milione di euro per la riqualificazione del centro sportivo dell’Arcoveggio (costo complessivo 2 milioni di auro). 387 mila euro vanno al Comune di Lizzano in Belvedere per la riqualificazione centro sportivo in località Vidiciatico (costo complessivo dell’intervento 554 mila euro) e mezzo milione di euro al Comune di Castel di Casio per un intervento alla palestra comunale (costo complessivo 875 mila euro) per il miglioramento sismico e di riqualificazione energetica, con rimozione di amianto dalla copertura, prevenzione incendi e opere di superamento delle barriere architettoniche per la fruibilità ai diversamente abili.

A Monghidoro andranno 160 mila euro per l’ampliamento e l’adeguamento funzionale degli impianti sportivi comunali ovvero della palestra, della palazzina spogliatoi e campo di calcio (costo complessivo 320 mila euro). Infine, al Comune di Bentivoglio sono destinati 310 mila euro per sistemare l'area tribune e parcheggio del campo sportivo.

“I fondi stanziati nel triennio 2019-2021 – precisa il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Giammaria Manghi- permetteranno in particolare di erogare il contributo regionale a tutti i progetti che hanno raggiunto almeno i 40 punti di valutazione. Arriveremo così a finanziare 136 progetti sui 175 che sono in graduatoria, circa il 78 per cento: quasi 8 su 10, un risultato veramente importante, per una Regione che ha fatto dello sport, a partire da quello di base, una priorità vera, con investimenti inediti per quantità, cui aggiungere la qualità dei progetti e il lavoro di squadra svolto insieme ai territori, di grande efficacia”.

Nel corso del 2019 la Regione sarà impegnata nel rafforzare la collaborazione con le scuole, con le federazioni, le società, gli operatori e gli enti locali.

Dal presidente Bonaccini arriva anche la notizia della conferma quest’anno dei fondi per i bandi a sostegno delle manifestazioni sportive e dei progetti di sensibilizzazione alla pratica motoria e sportiva, con uno stanziamento di 2,7 milioni di euro. Bando dovrebbe arrivare a marzo.

Presenti all’incontro anche i sindaci di Berceto (Pr) Luigi Lucchi e di Castel Novo ne’ Monti (Re) Enrico Bini e l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Novafeltria (Rn), Fabio Pandolfi, che hanno ringraziato la Regione per i contributi ricevuti che offrono l'opportunità di qualificare l’impiantistica sportiva e consentono di realizzare eventi per rilanciare il territorio.

A livello provinciale si parla di: 706.000 euro per cinque progetti del territorio di Piacenza; 1,1 milioni per sei progetti a Parma; 678.000 euro per tre progetti nel reggiano; un milione per quattro progetti a Modena; 2,3 milioni per cinque progetti a Bologna; 710.000 euro per cinque progetti a Ferrara; 322.000 euro per tre progetti a Ravenna; 447.000 euro per tre progetti a Forli'-Cesena; 1,3 milioni di euro a Rimini per cinque progetti.