Lazio-Bologna, probabili formazioni: torna Palacio titolare

Il Bologna affronta la Lazio nel posticipo della 29^ giornata di Serie A. La squadra di Donadoni ha centrato solamente una volta lo specchio nelle ultime due partite in campionatoe e ha perso tutte le ultime quattro trasferte di Serie A. C'è di più Nessuna squadra ha perso più match del Bologna nel corso del 2018 in Serie A.

Donadoni potrebbe confermare la difesa a 3, con il rientrante Gonzalez preferito a Romagnoli, a meno che non giochino entrambi visto che De Maio ha qualche problema. In attacco Palacio è recuperato e potrebbe riprendersi la maglia da titolare ai danni di Avenatti: probabile altra panchina per Destro.

Invece Inzaghi ha il dubbio Milinkovic-Savic: pronto Luis Alberto a centrocampo, con Felipe Anderson sulla trequarti alle spalle di Immobile. L'alternativa è inserire Murgia dal 1' in mediana. In difesa spazio a Wallace, a sinistra Lukaku potrebbe far rifiatare Lulic.

Le probabili formazioni

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.

BOLOGNA (3-5-2): Mirante; De Maio, Gonzalez, Helander; Di Francesco, Dzemaili, Pulgar, Donsah, Masina; Verdi, Palacio.