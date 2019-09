Genoa-Bologna: probabili formazioni

Domani, mercoledì 25 il Bologna dovrà vedersela in trasferta contro il Genoa per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I felsinei devono rifarsi dopo la bruciante sconfitta contro la Roma che si è aggiudicata la partita con un goal allo scadere dell’ultimo minuto di recupero. Per il viceallenatore Tanjga bisogna «dimenticare la partita con la Roma e fare tutto il possibile per vincere contro il Genoa. Abbiamo le qualità per poterla vincere». Ma tra il Bologna e la vittoria contro il Genoa non mancano gli ostacoli.

Dijks non giocherà per un fastidio muscolare nella zona del costato a causa del duro scontro con Pellegrini a metà della scorsa partita sebbene per fortuna siano state escluse fratture. Assente anche Danilo. «Dijks è fuori dai giochi- ha dichiarato De Leo nella conferenza stampa prepartita- almeno per le prossime partite. Danilo sta recuperando bene, contiamo già dalla prossima partita di averlo a disposizione».

Per quanto riguarda i papabili attaccanti favorito Palacio, con Bani e Denswil al centro. Il match Genoa-Bologna Fc che si disputerà mercoledì sera alle 21 al “Marassi” sarà visibile in diretta su sky. Come arbitro è stato scelto Massa della sezione di Imperia assistito da Giallatini e Di Gioia.

Genoa-Bologna 25 settembre, probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schöne, Barreca; Kouamé, Pinamonti. All. Andreazzoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic