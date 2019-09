Bologna pareggia contro il Genoa in trasferta, Sansone fallisce il rigore Finisce in

Finisce in pareggio la partita del Bologna contro il Genoa di Andreazzoli valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A. Le squadre si sono confrontate in un incontro equilibrato ma nessuna delle due riesce a concludere. Durante il primo tempo il rischio per il Bologna è rappresentato da Schöne che al 29’ tira su punizione oltrepassando la barriera ma la palla colpisce la traversa. Il Bologna ci prova diverse volte.

Al 9’ Orsolini tira ma la palla finisce lunga fuori. Al 15’ e’ Sansone a provarci e sembra riuscirci, la palla entra ma l’arbitro Massa fischia il fuorigioco. Seguono diversi cross di Palacio su Sansone ed Orsolini ma la palla viene intercettata. Anche nel secondo tempo il confronto, seppur serrato, non porta a dei risultati per nessuna delle due squadre. Il Bologna guadagna qualche metro in questa fase di gioco. Al 49’ Orsolini tira ma la palla finisce alta fuori. Al 59’ Poli si trova davanti alla porta con la palla ma viene intercettato dai difensori del Genoa. Al 64’ Sansone crossa su Soriano che cerca la conclusione ma viene fermato dalla squadra avversaria. Al 68’ Sansone ci riprova ma la palla finisce alta in tribuna.

Al 78’ arriva l’occasione per i felsinei. Fallo su Soriano in area di rigore. La speranza sembra accendersi, è Sansone a tirare. Tenta il cucchiaio, sorpassa il portiere ma la palla finisce contro la traversa.