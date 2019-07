Ginnastica ritmica: Pontevecchio in luce ai nazionali Silver Fgi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Chiusura di stagione da incorniciare per la Pontevecchio Bologna Ginnastica Ritmica, che accede alle finali nazionali dei Campionati FGI Silver con ben 31 atlete impegnate in vari livelli e in diverse specialità, a conferma di un vivaio florido e di qualità, punto di riferimento del panorama bolognese. Sono state 15 le finali di specialità raggiunte dalle ginnaste della compagine amaranto, scese in pedana presso la Fiera di Rimini all’interno della manifestazione Ginnastica in Festa, dal 21 al 30 giugno. Sei le medaglie vinte dalla Pontevecchio Bologna Ginnastica Ritmica ai Campionati nazionali FGI Silver 2019 fra cui segnaliamo i titoli italiani conquistati da Veronica Ferrante, campionessa nazionale della specialità nastro della categoria LD Allieve 4 e da Giulia Macri, campionessa nazionale di nastro della categoria LD Senior 1. Ai due ori di Ferrante e Macrì si aggiungono poi l’argento di Alessandra Mezzogori nella palla della categoria LA allieve 4; il bronzo di Beatrice Castiglia nelle clavette della categoria LC Allieve 4; il bronzo di Benedetta Tinti nel nastro della categoria LC Allieve 4. Bronzo, infine, anche per la squadra di Serie D LB Allieve composta da Tinti, Ferrante, Castiglia e Mezzogori.

