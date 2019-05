Giro d’Italia 2019: al via da Sala Bolognese le pedalate amatoriali con Fondriest, Moser e Ballan

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Banca Mediolanum, sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna dal 2003, organizza in Emilia Romagna “un giro nel Giro” dedicato a clienti e appassionati ciclisti per vivere con loro l’emozione del percorso anticipando la gara di qualche ora. Sul percorso della decima tappa Ravenna - Modena si pedalerà insieme ai fuoriclasse e storici testimonial Maurizio Fondriest, Francesco Moser e Alessandro Ballan. Grazie all’organizzazione di Danilo Missiroli, Family Banker® di Banca Mediolanum e dei suoi colleghi, il gruppo in Maglia Azzurra partirà martedì 21 maggio alle ore 9:30 da via Diaz a Ravenna. Al via alle ore 13.30 dal centro sportivo di Sala Bolognese (BO) la seconda pedalata della giornata, organizzata dal Family Banker® Luca Testolina e i suoi colleghi, che arriverà al traguardo di Modena in compagnia dei campioni Francesco Moser e Alessandro Ballan. Anche questa edizione del Giro d’Italia sarà un’ulteriore occasione per raccogliere fondi indispensabili per sostenere il progetto benefico “Come a casa” progettato da Fondazione Mediolanum Onlus insieme alle associazioni A.B.C., CasAmica e Cilla, al fine di offrire accoglienza gratuita a 450 bambini gravemente malati e alle loro famiglie costrette ad allontanarsi da casa per alloggiare vicino alle strutture ospedaliere presso cui ricevono le cure necessarie. Bologna, 20 maggio 2019